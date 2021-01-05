 

Лукашенко ответил недовольным им жителям Белоруссии

05.01.2021, 14:50, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил жителям республики, что вопрос смены главы государства смогут решить только выборы.

«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

Белорусский лидер призвал жителей страны не нарушать закон, думая в первую очередь не о себе, а о своих детях и о том, где им придется работать. Лукашенко заявил, что те, кто противостоит действующей власти в Белоруссии, «пусть и меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало». «Другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому», – отметил он.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лукашенко в этой связи поручил заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет не трудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам.



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