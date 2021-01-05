Песков рассказал о трудной жизни Навки в США

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05.01.2021, 14:50, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о доходах семьи. Он сообщил, что его супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырех лет работала, а уехав в США, была вынуждена полоть грядки и мыть туалеты.

«Во-первых, я высокопоставленный госслужащий и поэтому у меня высокая зарплата. Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовиться, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает», – сказал Песков в программе «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости».

При этом он сообщил, что его супруга Татьяна Навка, чтобы быть не бедной, с четырех лет работала. «Скиталась по миру, когда была нищая Россия, она уехала жить в Америку и до сих пор признательна США, за то, что они их приютили, платили деньги. Она сама это рассказывала, они тогда пололи грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Левайс и сходить в ресторан, который называется Макдоналдс, вот так они жили в Америке. У нее красивой жизни в жизни было очень мало», – отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера в 2019 года заработал более 14,6 млн рублей, его супруга Татьяна Навка – более 235,9 млн рублей.

Ранее Песков рассказал, как зарабатывал на жизнь в 1990-е годы, перегоняя машины из Турции в Россию.



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