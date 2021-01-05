Врачи рассказали о состоянии госпитализированной с COVID Фрейндлих
05.01.2021, 14:50,
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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом в Санкт-Петербурге, находится в стабильном состоянии, сообщили в клинической больнице № 122 имени Л. Г. Соколова.
«Состояние стабильное, по-прежнему получает кислородную поддержку», – передает сообщение врачей ТАСС.
В понедельник медики сообщали, что состояние артистки стабильно тяжелое, она получает интенсивное лечение.
Напомним, Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 имени Соколова 25 декабря.
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