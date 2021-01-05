Врачи развенчали мифы о воздействии активированного угля на организм

05.01.2021, 14:40, Разное

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Врачи развенчали самые распространенные мифы по поводу воздействия активированного угля. Считается, что посредством него можно полностью очистить организм.

Таблетки могут принести не только пользу, но и вред. Активированный уголь способен абсорбировать некоторые лекарства, например, препараты против воспаления или же антидепрессанты. Употреблять препараты вместе медики не советуют, поскольку их эффективность снизится. Есть определенные правила для тех людей, которые принимают оральные контрацептивы. В таком случае пить активированный уголь нужно минимум за 12 часов до употребления КОК или же через три часа после.

Все чаще активированный уголь включают в состав средств по уходу за кожей. С гипотетической точки зрения он может очищать поры. Однако необходимо, чтобы активированный уголь не смывался несколько часов, а маски наносятся на считанные минуты.

Имеется мнение, что употребление препарата снижает уровень плохого холестерина. Врачи заявляют, что лекарство не попадает в кровь, а, значит, не способно ее очистить. Если говорить о похудении, то курс активированного угля не приведет к уменьшению талии.

Считается, что препарат способен улучшить состояние волос. Часто это средство находится в составе шампуней, а некоторые блогеры советуют делать из него различные маски. Производители обещают избавление от перхоти, рост длины волос и восстановление их структуры. На самом деле, перхоть появляется из-за грибка, а с помощью абсорбции избавиться от него невозможно.