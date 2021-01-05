Наличие бурого жира защищает человека от хронических заболеваний

05.01.2021, 14:40, Разное

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Ученым удалось установить, что бурая жировая ткань способна значительно сократить риски развития острых и хронических заболеваний. Поэтому эксперты предлагают использовать его для терапии.

Бурый жир, который иначе называют коричневой тканью, является одним из двух видов жировой ткани, присутствующей у млекопитающих. Наибольший его объем имеется у новорожденных, но по мере взросления человека его количество неуклонно снижается.

У взрослых людей бурый жир находят редко. Один из таких случаев произошел в 2009 году. Он скопился в области плеч и шеи. Обнаружить его удалось после исследования 50 000 респондентов. Впоследствии оказалось, что бурый жир связан со снижением развития острых и хронических болезней, повышенным уровнем глюкозы, триглицеридов и высокоплотных липопротеинов. Сейчас исследователи работают над возможностью увеличения его количества в организме взрослого человека.