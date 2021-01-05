 

На подложке из хлеба ученым удалось вырастить человеческие клетки

05.01.2021, 14:40, Разное
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Ученые использовали обычный хлеб для выращивания клеток человека. Из него была сделана подложка, хотя обычно для этих целей берется коллаген, поскольку с ним клетки лучше взаимодействуют.
Несмотря на использование необычного для лабораторных экспериментов материала, исследователи увидели, что клетки на подложке из хлеба способны расти. При этом лучше всего в этих целях применять ирландский содовый хлеб. После химической обработки, укрепившей его структуру, он оказался наиболее удачным в плане выращивания клеток.

В перспективе использование хлеба в качестве материала положки может значительно снизить стоимость медицинского лечения в трансплантологии и даже выращивания искусственного мяса. Однако исследователи до конца не уверены, что такие клетки окажутся полезными на практике. Для этого необходимо провести ряд исследований.



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