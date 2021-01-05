 

В Германии могут продлить локдаун до конца января

05.01.2021, 14:12, Новости дня
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В Германии планируют продлить жесткий карантин, который действует в стране с 16 декабря прошлого года, до конца января, сообщило агентство Associated Press 5 января.

Локдаун в стране могут продлить в связи с тем, что за минувшие сутки в Германии от COVID-19 умерли 944 пациентов. Первоначально срок локдауна истекал 10 января. Решение о продлении жестких ограничений канцлер Германии Ангела Меркель может принять сегодня на встрече с руководителями федеральных земель, отметило агентство.

По предварительным данным, власти страны обсудят, каким образом возобновить работу школ.

На встрече также затронут критику программы вакцинации оппозиционными политиками и представителями правящей коалиции. Агентство со ссылкой на  институт Роберта Коха пишет, что в Германии к понедельнику было зарегистрировали почти 265 тысяч вакцинированных. Всего в стране проживает 83 миллиона человек.

В Германии кампания по вакцинации началась 27 декабря прошлого года. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 5 января в стране зарегистрировано почти 1,8 млн случаев заболевания COVID-19. Скончалось от этой болезни почти 35,8 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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