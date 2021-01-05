Михаил Жванецкий. Молчание — золото!

05.01.2021, 14:10, Разное

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Один из неопубликованных монологов.

Фото: Юрий Рост / «Новая»

Чуть не полвека назад Михаил Жванецкий, чьи тексты к этому времени с успехом читал Аркадий Райкин и играли Карцев и Ильченко, впервые увидел себя напечатанным. Это случилось в юмористической полосе КВН старой «Комсомолки» (тираж более десяти млн экземпляров). Заметка, которая предваряла текст Жванецкого, была первым и единственным откликом на публикацию писателя.

Спустя пару лет вышла брошюра в серии «Репертуар для клубной самодеятельности», куда вошли несколько маленьких «произведений» (одно из них перед вами). А крохотная заметка стала предисловием. Миша надписал книжку и подарил, а я ее потерял.

Спустя лет пятнадцать книжка, с любовью убранная в твердый переплет, нашла меня. «Нам жаль с ней расставаться, но и присвоить книжку любимого писателя мы не можем. Как-то это не по-жванецки».

Спасибо, добрые люди! Печатаем один из первых опубликованных монологов из нашей с вами, читатель, книжки.

Юрий Рост

Новая газета

Ш-ш-ш… Ш-ш-ш… Тише! О таких вещах только между нами. Я тебе, ты мне, и разбежались. Не дай бог! Что вы?! Жизнь одна, и прожить ее надо так, чтобы не было больно… Читали?.. И все! Все разговоры, замечания только среди своих — папе, маме, дяде, тете. И все! И разбежались. А вы на всю улицу… Что вы?! Осторожнее! Десять тысяч человек, и все прислушиваются. Вы их знаете? А кто за углом?.. Ну, не можете молчать, вас распирает — возьмите одного-двух, заведите домой… Окна заложите ватой и — всю правду шепотом! Недостатков много, а здоровье одно. Недостатки исправишь… А так сидим, молчим. Ничего не видели, не слышали. Глухонемые. Мычим. И все! Кто к глухонемому пристанет?! Что вы?.. Молчание — золото. Читали, в Гостином Дворе золото нашли — шесть кирпичей!

Они растрезвонили — шесть кирпичей! Ур-р-ра! Шесть кирпичей! Землекопы, некультурные люди! Ну и сразу пришли и забрали! Что, им дали хоть один кирпич?! Апсюрд! Они теперь ходят за зарплатой, локти кусают. Ну а если бы они не сказали?.. Я понимаю, но допустим. Ну нашли. Ну чего кричать? Молчание — золото! Шесть кирпичей. Пять штук закопал, один на расходы. Что вы? Кусочек отпилил — и в Сухуми на пляж. У всех зима, а вы загораете. Всем зубы золотые вставил — себе, жене, теще, детям. Младшему полтора года — он уже в золотых зубах. Что, некрасиво? Красиво! Улыбнуться нельзя? И нечего улыбаться. Нечего рот раскрывать! Дома радиаторы золотые — сверху глиной обмазаны. Что, плохо греют? Согреют. Это же золото! Сын в институт попасть не может — полный идиот. Декану полкирпича — сын академик, золотая голова! Дочка — корова, еле ходит. Полкирпича в зубы — прима-балерина в Большом! И в результате все устроены и три кирпича на черный день. Только тихо! Никаких собраний. Никаких обедов, никаких праздников. Окна закрыты ставнями, из дома не выходить! Круглосуточные дежурства. Кушать только ночью под одеялом! Вот это жизнь! И — тс-с! Молчание — золото!

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