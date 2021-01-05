Самые страшные прогнозы на 2021-й год

05.01.2021, 13:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жители самых богатых стран мира, так называемого золотого миллиарда, сегодня являются и наиболее напуганными коронавирусом. В развитых странах махровым цветом расцвела конспирология – ожидания того, что в следующем году ожидается что-то страшное. То ли голод, то ли нищета, то ли природные катаклизмы. Попробуем разобраться, есть ли в этом правда и что на самом деле ждет «золотой миллиард».

Всадников грядущего Апокалипсиса всего пятеро. Первым едет Царь-голод. ООН уже несколько раз предупреждала, что в следующем году сотни миллионов человек могут столкнуться с серьезным недоеданием.

Парадоксальное голодание

Парадокс в том, что никогда в человеческой истории производство еды не достигало таких масштабов. Однако закрытие границ и локдауны по всему миру перерезали логистические цепочки. Сплошь и рядом фермеры вынуждены выбрасывать урожай, потому что те или иные ограничения не позволяют поставить его заказчикам. Потребители в результате сталкиваются с дефицитом продовольствия и ростом цен.

Репетицию такого искусственного кризиса мы уже видели весной, когда западные супермаркеты в одночасье опустели и перестали быть сияющей витриной капитализма, а особо востребованные товары пошли продаваться под бессмертным социалистическим слоганом «две пачки в одни руки». Повторения этой истории в большем масштабе и боятся сегодня жители «золотого миллиарда».

Речь здесь не о голоде – в том смысле, в каком он реально угрожает миллионам людей в Африке и Юго-Восточной Азии – а о недоступности большинства нормальных продуктов из-за их резкого удорожания. Отсюда и возродившийся на Западе интерес к огородничеству и заготовкам на зиму, и массовая мода на веганство, и заботы о том, из чего бы еще изготовить искусственное мясо. Хорошая еда вполне может стать предметом роскоши.

Отдельной проблемой может стать доступ к говядине.

Экорадикалы при поддержке влиятельных всемирных структур всячески раскачивают тему глобального потепления. Одними из главных его виновников давно признаны коровы. Выделяя метан, они ухудшают климат. Если коров будет решено отправить на свалку истории, красное мясо действительно может стать деликатесом – как еще в 2016 году предсказывали эксперты ВЭФ.

Безнал

Еще одна популярная страшилка – запрет на наличные деньги. Уже сейчас в банках многих развитых стран существует отрицательная доходность. То есть граждане приплачивают банку за хранение своих накоплений. Популярная конспирологическая страшилка гласит, что в один момент наличные могут оказаться под запретом. Тогда банки смогут делать со вкладами граждан буквально все, что захотят.

Истинная проблема, которой не замечают конспирологи, в том, что крайне неуверенно сегодня положение самих банков. Во многих государствах активно разрабатывается тема цифровой валюты. Если она реализуется и за ее выпуск будут отвечать центробанки, то другие банковские структуры могут вообще остаться не у дел. Им грозит банальное разорение. А вкладчики рискуют остаться не только без наличных, но и вообще без денег.

Нищета

На вершине рейтинга плохих предчувствий также запрет на частную собственность. Тут принято ссылаться на утопический текст Иды Окен, экс-министра окружающей среды Дании. Он был опубликован на сайте Всемирного экономического форума еще в 2016 году. Вот цитата: «Добро пожаловать в 2030 год. Добро пожаловать в мой – или вернее, в «наш» – город. У меня ничего нет. Ни машины, ни дома, ни одежды, никаких бытовых мелочей». Подразумевается, что в 2030 году все – ну, за исключением очень богатых людей – пересядут на велосипед и общественный транспорт. Аренда превратится в социальный наем.

А собственность попросту отменят – все будут предоставлять бесплатно, по запросу. От столовой ложки до трусов.

Этого боятся конспирологи. Но бояться на самом деле стоит совсем другого. Миллионы людей из «золотого миллиарда» в 2020 году лишились работы. Из этого следует, что они не могут ни платить аренду, ни выплачивать ипотеку, ни отдавать кредит за машину.

Пока правительства заморозили арендные платежи, притормозили ипотеку, однако если положение дел не изменится, граждане автоматом лишатся прав на свои машины, дома и квартиры. Банкротство малых и средних бизнесов, уже запущенное локдаунами, также приведет к стремительному росту числа люмпенов. В общем, без собственности действительно рискуют остаться многие.

Катастрофы

Постепенное изменение мировой информационной повестки свидетельствует о том, что главным инфоповодом 2021 года станет глобальное потепление. Тем более об этом уже открыто сообщил Билл Гейтс.

Если сегодня все экономические проблемы и рукотворные кризисы валят на пандемию коронавируса, то в ближайшем будущем массы будут стращать с помощью климатических изменений и вероятных природных катастроф. Среди самых живописных страшилок: землетрясение в разломе Сан-Андреас, которое уничтожит пол-Америки; мощная солнечная буря, которая отключит мобильную и радиосвязь на всей Земле; сползание в океан Восточного побережья США; гигантские землетрясения в Японии и Чили.

Совершенно не обязательно, что это все на самом деле произойдет. Но совершенно точно, что мировые СМИ будут запугивать этим человечество.

Вакцина

Ну и последним, пятым всадником Апокалипсиса, выезжает глобальное вакцинирование. На этот счет у жителей Запада есть целый ассортимент страхов. Кто-то боится, что вакцина обладает опасными побочными эффектами, а то и вообще летальна. Кто-то верит, что она станет лишь предлогом для чипирования населения. Поразительно, что фантастические фобии массово охватывают людей не где-нибудь в Африке, а в просвещенных, обеспеченных странах, где прививки давно и прочно вошли в быт.

Однако прививка от коронавируса стоит особняком. Лишь крошечное меньшинство ее противников является убежденными антипрививочниками. Подавляющее большинство – это простые обыватели. У них множество вопросов по поводу новой вакцины, на которые власти их стран упорно не дают ответа.

Например, если в РФ и КНР вакцина производится в государственных институтах, то в странах Запада ее делают частные фармкомпании. Эти корпорации не раз уже были замешаны в разных скандалах. Здесь и опасные побочные эффекты от лекарств, и зарабатывание денег на таких фейковых вирусах, как «птичий грипп».

Настораживает людей и невероятная согласованность СМИ и интернет-платформ, которые, кажется, задались своей целью добиться поголовной вакцинации. Еще весной в соцсетях форменным образом затравили первую ракетку мира Новака Джоковича. Он всего лишь написал, что не хотел бы прививаться от коронавируса, и стал натуральным изгоем.

В Канаде и Британии активно нагнетаются слухи о том, что «отказники» от вакцинирования не смогут ни путешествовать, ни пользоваться общественным транспортом, ни посещать университеты, рестораны, театры. Пока это только слухи, но они разогревают массовую панику.

* * *

Если посмотреть на все эти страшилки хладнокровно, то что мы видим? Похоже, что на 2021 год запланировано массовое жертвоприношение западного среднего класса. Той самой витрины «золотого миллиарда», на которую купились когда-то простодушные жители СССР.

Действительно, в планах западных элит – лишить массы собственности и работы в ходе управляемого экономического кризиса. Тут не потребуется никаких интриг, которые так любят конспирологи. Достаточно еще раз-другой закрыть экономику на локдаун, и готово дело – обнищавшие люди действительно потеряют всю свою собственность и будут выживать на искусственном мясе. Чипировать их не потребуется – полностью подконтрольными их сделают бедность, безработица и голод. Про пресловутые свободы и права человека можно будет забыть.

Клаус Шваб, которого многие считают этаким современным доктором Зло и создателем теории «Великой перезагрузки», на самом деле открытым текстом пишет в своих книгах о причинах происходящего. По его мнению, транснациональные монополии оказывают «дизруптивное воздействие» на конкурирующие бизнесы. В переводе на человеческий язык, они разоряют конкурентов. Airbnb уничтожает гостиничный бизнес, Amazon – традиционный ретейл.

В этой ситуации правительства западных стран могут ограничить монополистов – тогда нормальное экономическое развитие восстановится. Но если правительства будут ТНК только поощрять, тогда сверхмонополизм вызовет очередной кризис производства. Только называться он будет для красоты не Великой депрессией, а Great Reset – великой перезагрузкой. Похоже, что многие национальные правительства на Западе могут действительно сдаться на милость корпорациям. Тогда судьбам их граждан не позавидуешь.

Однако именно в это турбулентное время для РФ открывается окно возможностей. Если не копировать слепо западные практики, а использовать новые технологии для развития страны, если держать аппетиты корпораций под госконтролем, то для нас вполне реален рывок – и в экономике, и в качестве жизни, и в тех свободах, которые прямо сейчас уничтожаются на Западе.