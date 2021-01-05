Эксперты пояснили включение Развожаева в список губернаторов «новой волны»

05.01.2021, 13:58, Новости дня

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Губернатор города Севастополь Михаил Развожаев полностью соответствует ожиданиям общественного запроса со стороны жителей региона, сообщил эксперт национальной программы развития предпринимательства Валерий Васюнин, комментируя включение Развожаева в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

«Стратегия региональной кадровой политики и системный подход при анализе сильных и слабых сторон кандидатов, многоступенчатые проверки при отборе кадров в органы региональной власти, проводимые аппаратом президента России, на практике показывает свою эффективность. Михаил Развожаев, назначенный на должность временно исполняющего обязанности главы субъекта федерального значения, достойно прошел не только проверку кандидатского отбора по установленным критериям, но и завоевал доверие севастопольского избирателя, которое было подтверждено результатами прямых выборов», – отметил Васюнин.

По его словам, губернатор Севастополя, практически полностью соответствует ожиданиям общественного запроса со стороны жителей региона. «Он не сторонится простых людей и всегда готов к диалогу с ними. Способен решать возникшие проблемы здесь и сейчас, особенный акцент делает на вопросы в социальной сфере. Обладает навыками эффективного управления. К Михаилу Развожаеву смело можно применить термин «губернатор новой волны», – добавил эксперт.

Политический эксперт Владимир Джаралла также считает, что Развожаев вполне может быть назван типичным губернатором новой волны по соответствию указанным характеристикам. «Важнейшей чертой его поведения можно назвать использование политических методов в своей деятельности, самыми заметными из которых находятся в сфере информации и коммуникации», – сказал Джаралла.

По словам политолога, в ситуации с применением мер по эпидобстановке власти Севастополя следовали за лидером, Москвой, что многим казалось излишне строгим. «Но именно личное участие в разъяснении их необходимости помогло губернатору сгладить негативный эффект. Так же уже привычной стала ситуация, когда Михаил Развожаев выступает по значимым для Севастополя темам, выявленным в ходе мониторинга общественной активности. Это делает его лидером, а не ведомым политической повестки. Вне всякого сомнения, такой подход помогает решать простые или незначительные проблемы, что порождает положительную реакцию, и понимание у общественности в более сложных случаях, когда решение или требует времени и ресурсов, или необходимо, несмотря ни на что. Особенно ярко это проявляется именно сейчас, когда ограничительные меры накануне главных праздников воспринимаются болезненно, но необходимы из-за стремительного распространения заболеваемости», – добавил он.

«Весьма удачной выглядит его работа в качестве лидера управленческой команды. Вполне очевидно, что она сформирована в результате рекомендаций, но удачно сочетает местные кадры и кадры из других регионов, что является очень полезной практикой. При этом Развожаев не только контролирует её, но и направляет деятельность, делегируя самостоятельность в конкретных вопросах», – подытожил Джаралла.

По результатам опроса ВЦИОМ 67% жителей города Севастополь считают, что Михаил Развожаев соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 26%, затруднились ответить – 7%). Жители региона на фокус-группах отмечают, что Развожаев старается быть ближе к народу.

«Нравится его активная жизненная позиция. Т.е. он постоянно везде и всюду. Активный в соцсетях, ведёт прямые эфиры, старается быть ближе к народу – вот такая вовлечённость и заинтересованность в жизни города», – говорят опрошенные жители Севастополя.

«Мне понравилось, что он открыт, и то, что он реагирует, что до него можно достучаться, по крайней мере, по интернету, как-то. Пусть не сам, помощники ответят, но как-то вопросы решаются. Вот это импонирует, потому что к остальным просто было не добраться никаким образом», – отмечают респонденты.

«Фотографии с семьей, с детьми выкладывает. Приятно, ценность, значит, для него семья – это важно. Создается впечатление, что он такой же, как мы», – говорят жители.

«Такой простой в одежде, нет этих галстуков-бабочек», – отмечают опрошенные.

«Он очень уважительный, даже в кулуарах, я не слышал от него каких-либо [резких высказываний]», – рассказывают респонденты.

«Вижу реальные результаты, это многочисленные детские площадки. Это парки. Вот на Московском парк открыли, парк Ахматовой, парк Победы», – подчеркивают жители региона.

«Он отвечает за свои слова. Что он говорит, он старается выполнять», – говорят опрошенные.

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.