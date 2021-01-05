 

Первого россиянина, привитого вакциной Pfizer, наградили пятилетним запасом Виагры

05.01.2021, 13:51, Разное
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Сегодня в поликлинике Управления делами Президента на Сивцевом Вражке состоялась торжественная церемония введения вакцины BNT162b2 компаний Pfizer и BioNTech первому россиянину. Он был выбран жребием из трёхсот претендентов и, помимо прививки от Ковид-19, получил в подарок запас Виагры на пять лет.

Дмитрию С. 40 лет, он работает водителем. Перед вакцинацией его осмотрел терапевт, затем представитель компании Pfizer передал уже размороженную вакцину главной медсестре поликлиники, она набрала жидкость в шприц и ввела её в плечо Дмитрию. Когда инъекция была выполнена, собравшиеся зааплодировали, а в зал внесли шампанское. Специалисты ещё в течение часа внимательно наблюдали за реакцией пациента на вакцину, однако никаких ощущений, кроме лёгкого дискомфорта в месте укола, он не испытывал.

Сколько именно Виагры подарила Дмитрию компания Pfizer, не сообщается. Однако, по словам представителей компании, запаса вполне может хватить на пять лет, если не превышать рекомендуемую частоту использования. Дмитрий не собирается пользоваться подарком в одиночку. Он заявил, что, как только его друзья с автобазы тоже будут вакцинированы от коронавируса, он устроит вечеринку, на которой запас препарата изрядно сократится.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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