Дешевое средство от вшей помогает избежать госпитализации при коронавирусе

05.01.2021, 13:48, Разное

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Британские исследователи установили, что дешевое средство от вшей оказалось эффективным при лечении коронавируса. В 80% случаев инфицирования использование этого препарата позволяет избежать госпитализации.

Речь идет об ивермектине стоимостью 1,5 фунта стерлингов (примерно 150 рублей) за курс лечения. Результаты исследования показали, что он сокращает время выздоровления почти в два раза. Однако требуются дополнительные исследования, чтобы окончательно удостовериться в его эффективности в борьбе с COVID-19.

В эксперименте с использованием ивермектина приняли участие 1083 респондентов. Их поделили на две группы. Участникам из первой группы давали препарат, из второй — получали плацебо. В итоге в первой группе от коронавируса скончались восемь человек, а во второй — 44.

По мнению ученых, средство от вшей неким образом воздействует на «нервную систему» клеток вируса, блокируя их. В результате вирус теряет способность к делению. В новых исследованиях с использованием ивермектина должны будут принять участие уже 7100 человек.