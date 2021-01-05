NI назвал «Циркон» ключом к превосходству ВМФ РФ над ВМС США

05.01.2021, 13:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

The National Interest опубликовало статью с анализом мощи военно-морского флотов США и России. По данным авторов статьи, наличие гиперзвуковой ракеты «Циркон» является ключом к превосходству российской армии над американскими ВМС.

Как Россия, так и Соединенные Штаты неустанно модернизируют свои вооружения, в том числе и базу военно-морского флота. В планах Пентагона обеспечить подводные лодки «Вирджиния» модулями для дополнительной нагрузки, что даст возможность перевозить почти в четыре раза больше крылатых ракет «Томагавк», 40 вместо стандартных 12. В то же время российские военные инженеры готовят субмарины, способные переносить до 48 подобных боеголовок.

Отечественный ВМФ наращивает потенциал ударных подводных лодок, так, субмарина «Иркутск» увеличивала свои возможности в два раза. Крылатая ракета подводного и корабельного базирования «Калибр-ПЛ» способна преодолевать полторы тысячи километров, используя при этом инерциальные технологии нацеливания и GPS. В то же время «Томагавки» ВМС США способны достигать только 900-километровых расстояний.

Согласно данным NI, еще одним преимуществом подлодок РФ является возможность перевозить разные типы ракет. Кроме «Калибра-ПЛ» и «Оникса», это также и последняя разработка ученых РФ – сверхзвуковые ракеты «Циркон», не имеющие аналогов в мире. Такого вида оружие позволит уже в ближайшее время не только сравниться по огневой мощи с Соединенными Штатами, но и превзойти ее. Российские вооружения постоянно улучшаются и модернизируются, дополняясь инновационными технологиями. США не смогли до сих пор представить ни одного подобного образца с таким набором возможностей.