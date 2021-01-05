Ученые из Австралии призвали не верить результатам проплаченных исследований продуктов

05.01.2021, 13:48, Разное

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Ученые из Австралии, которые представляют Университет Дикина, утверждают, что многие исследования продуктов являются проплаченными пищевыми корпорациями. Поэтому они призвали доверять независимым научным трудам.

По словам исследователей, 39% статей финансируются производителями, которые связаны с переработанными пищевыми продуктами. К таким выводам они пришли, изучив более 1400 научных работ по вопросам питания, которые были опубликованы в 10 наиболее известных изданиях в 2018 году. Оказалось, что около 200 работ были проплачены крупными корпорациями. В 55% статей доказывалась или опровергалась польза какого-то конкретного продукта, что отвечало на тот момент коммерческим интересам пищевой промышленности.

По словам детского диетолога Терезы Дэвис, которая является главредом The Journal of Nutrition, ее издание не отвергает работы, которые имели дополнительные источники финансирования. Дело в том, что в США в последние годы господдержка исследований в области питания значительно сократилась. Вместе с этим, издание имеет четкий и строгий процесс, во время которого оцениваются предлагаемые публикации.

Крупные пищевые корпорации обычно делают акцент на конкретны питательных веществах, используемых в переработанных продуктах. На основании этого они могут заявлять об их пользе. Однако, как заверяет Гэри Сакс, который является ведущим автором исследования, компании могут искажать результаты, что не принесет пользы людям. Он напомнил, что одна из главных причин проблем со здоровьем у пациентов всего мира – это нездоровое питание. Поэтому, допускать влияния крупных корпораций на пищевую отрасль нельзя.