Дай лапу, друг: как лечит душу канистерапия

05.01.2021, 13:46, Разное

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Собака с глазами человека

Идеей развития канистерапией в детской краевой психиатрической больнице Марина Олеговна вдохновилась после знакомства с итальянскими спиноне — собаками, которые умеют буквально заглядывать в душу.

«Немногие собаки могут держать зрительный контакт с человеком, а спиноне будто все время спрашивают: ты здесь, со мной? Будем общаться? У них совсем нет черного пигмента в глазах, поэтому отчетливо видны радужка и зрачок, прямо как у человека. – вспоминает врач. – А еще они очень мягкие, с подвижной и приятной на ощупь шкуркой. Идеальная собака для работы с детьми».

На тот момент Марина Олеговна возглавляла детское отделение детской краевой психиатрической больницы во Владивостоке. Главный врач больницы Анастасия Горохова, новатор и сторонница современных тенденций в психиатрии, очень заинтересовалась канистерапией и поддержала коллегу. Она увидела большой потенциал у этой методики лечения и коррекции маленьких пациентов, которым необходима не только лекарственная терапия, но и помощь в развитии и познании мира. Сильва, которая приехала из далекой Италии, с первых же дней начала выполнять эту задачу и стала любимицей всей больницы. Еще будучи щенком она интуитивно находила подход к маленьким пациентам. Подходила, укладывалась или усаживалась рядом, будто спрашивая: ну что, будем играть и обниматься?

Канистерапевт Сильва. Фото из личного архива Марины Гуркиной

Никто не рождается канистерапевтом

Участвовать в лечении и реабилитации может почти любая собака, которая любит детей, обладает крепкой психикой и не склонна к проявлению агрессии. Но даже самый добрый и покладистый питомец должен пройти несколько этапов тестирования прежде чем его допустят к детям.

Чтобы проверить психику собаки на устойчивость, выполняется довольно непростой тест. Люди открывают зонтики, хлопают в ладоши, грохочут разными предметами, в том числе позади собаки. Потом проверяется реакция на пищу, когда тренер протягивает сжатую в кулак руку с чем-то вкусным и смотрит, станет ли она выгрызать этот кусок или будет спокойно ждать, когда ей просто его отдадут. Также смотрят, как она реагирует на незнакомых собак. Словом, проверяются все аспекты поведения в разных ситуациях, в том числе стрессовых. Важное качество четвероногого канистерапевта — это стопроцентная управляемость ненавязчивость. Хорошо, когда собака любознательна, подвижна и всегда готова включиться в игру, но она должна это делать только по команде и не проявлять агрессии, если ее резко останавливают.

После тестирования начинается длительная подготовка не только собаки, но и человека. Канистерапевт должен научиться всем нюансам работы с особенными детьми с участием собаки, начиная с амуниции и инвентаря и заканчивая организацией занятия, в котором не должны пострадать ни собаки, ни люди. По окончанию обучения собака получает международный сертификат, ее имя заносится в специальный реестр. Допуск животного к разного уровня аттестации зависит от степени подготовки от степени подготовки собаки и ее проводника.

«Канистерапия — это не просто прийти с собачкой поиграть и попрыгать, чтобы развлечь ребенка. Это серьезная лечебная деятельность, которая требует больших знаний и навыков по оценке состояния пациента по международной классификации и составлению программы реабилитации с учетом поставленных задач. Никто не рождается канистерапевтом — ни человек, ни собака. Этому нужно учиться», – объясняет Марина Гуркина.

С 2017 года в Первом медицинском университете Санкт-Петербурга открылся курс канистерапии, где проходят переподготовку специалисты с медицинским и психологическим образованием. В течение двух лет будущих канистерапевтов обучают работать с собаками и готовить программы реабилитации с учетом степени нарушений у ребенка и поставленных задач по реабилитации.

«Давай будем собачку дрессировать»

Собаки-канистерапевты помогают врачам решать очень серьезные задачи: развивать двигательные и эмоциональные способности, улучшать социальную адаптацию и проводить реабилитацию у детей с задержкой умственного развития или имеющих тяжелые психотравмы. Наши четвероногие друзья обладают некоторыми качествами, схожими с человеческими: эмоциональностью, способностью выражать свои переживания действиями, звуками и мимикой, поэтому они могут быть мотиватором для выполнения определенных упражнений. Например, дети с аутизмом учатся контактировать с миром через взаимодействие с собакой. Чувствуя тепло – успокаиваются, трогая шерсть – развивают тактильные ощущения.

Марина Гуркина вспоминает, как Сильва помогала общаться молчаливому мальчику. У него был диагностирован избирательный мутизм — состояние, при котором сохранена речь и способность понимать окружающих, но разговаривать мешает страх. Мальчик разговаривал только с мамой, и когда в первые раз зашел в кабинет, не хотел даже подходить к собаке.

«Сначала мы работали над тем, чтобы он перестал бояться собаку и начал с ней общаться. Потом предложили ему дрессировать Сильву: покажи ей жестами, что она должна сделать. Ой, смотри, у собачки ушки заболели, глазки не видят, она совсем не понимает, что ты хочешь ей сказать. Надо громко говорить команды и кричать, – рассказывает врач. – И постепенно мальчик начал общаться. Спустя два-три месяца он уже забегал в кабинет и кричал: «Сильва, привет!». А потом он научился и говорить, и петь, пошел в школу все и у него было хорошо».

В канистерапии есть и досуговое направление, когда собаки участвуют в детских праздниках и представлениях. Марина Гуркина и ее коллеги поставили спектакль «Колобок», где колобка играл корги, Сильва — медведя, а два пса-метиса — серого волка и лисичку. Особенность таких представлений в том, что в них контакт с детьми сведен к минимуму. Но и такая работа требует большой подготовки: собаки должны быть полностью управляемыми, стрессоустойчивыми и доброжелательно реагировать на детей, а специалисты должны уметь с ними взаимодействовать.

Канистерапия применяется не только для реабилитации детей, но и взрослых. Обученные собачки помогают людям, пережившим инсульт, а также пациентам домов престарелых активизировать двигательные функции и мелкую моторику. По словам Марины Гуркиной, бабушки и дедушки с деменцией играют с собаками, расчесывают их, наряжают. Это очень важно, поскольку многие из них постепенно забывают, как пользоваться расческой.

«Канистерапия дает возможность таким пациентам пережить много положительных эмоций, которые способна подарить только собака», – заключила врач.