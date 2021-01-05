Мнение: Если в ФСБ, СВР или ГРУ появятся свои Сноудены да Мэннинги…

05.01.2021, 13:42, Разное

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Вчера стало известно, что Центральный уголовный суд Лондона отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. А сегодня пришла весть, что лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган выдвинула Ассанджа на Нобелевскую премию мира. А вместе с ним бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, основателя Джулиана Ассанжа, а также информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, приговоренного военным трибуналом США к 35 годам лишения свободы за передачу секретных документов сайту «Wikileaks», но помилованного президентом США Бараком Обамой.

Мейрид Корриган обосновало выдвижение Ассанджа, Сноудена и Мэннинг на Нобелевскую премию мира тем, что «каждый из них продемонстрировал бесчисленные примеры мужества, разоблачающие незаконные действия правительств. В совокупности их жизни демонстрируют самопожертвование и величие человеческого духа».

«Джулиан Ассанж как издатель должен был выполнить свой долг и раскрыть факты войн в Ираке и Афганистане общественности», — заявила лауреат. Про Эдварда Сноудена, работавшего в американской разведке, Корриган сказала, что он не мог хранить молчание, зная, что «его правительство осуществляет незаконное наблюдение за гражданами США и правительствами стран мира».

Что интересно, Эдвард Сноуден с 2013 года проживает в России. В США ему предъявили обвинения в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. Сообщалось, что Сноуден получил доступ к около 1,7 млн секретных документов, которые передал журналистам.

Лично я приветствую решение лондонского суда об отказе в экстрадиции в США Джулиана Ассанжа. То, что Сноуден живет в России, а не прозябает в американской тюрьме – это тоже хорошо. Но мне интересно, если в ФСБ, СВР или ГРУ появятся свои Сноудены да Мэннинги, и передадут, например, Навальному, такую же взрывоопасную информацию о работе российских спецслужб, какая их ждет судьба? Они успеют покинуть Россию? Их приютят в Европе или США? Их тоже выдвинут на Нобелевскую премию мира?

Фотографии Ассанджа, Сноудена и Мэннинга отсюда