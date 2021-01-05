Тодоренко: Рассказать, куда пропала грудь третьего размера?

05.01.2021, 13:20, Новости дня

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Проживающая в России украинская ведущая Регина Тодоренко 4 января в Instagram заявила, что из-за стремительного похудения осталась без груди.

По словам ведущей, она вынуждена рассказать об этом, так после недавних публикаций фотографий с отдыха на Бали, ее подписчики стали интересоваться “исчезновением груди”.

“Многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь третьего размера?” – написала она, разместив фото, сделанное, вероятно, до похудения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Сейчас ведущая выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу “Кралі в терміналі” на “Люкс FM”. Об этом сообщало издание “Детектор Медіа”.

Новогодний отпуск ведущая проводит вместе с семьей на Бали, рассказывая в своим микроблоге об отдыхе и публикуя откровенные фото.