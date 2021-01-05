 

“Девочка”, “В каком месте?”. Джанабаева без макияжа засветила грудь

05.01.2021, 13:20, Новости дня
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Российская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра” Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram разместила фото, снятое в бассейне.

Она запечатлена в голубом купальнике с откровенным декольте.

“Водные процедуры”, – написала она.

Подписчики прокомментировали пост.

“Девочка”, – написала 13kurazh.

“В каком месте?” – отреагировала oliakhusaenova.

“Красивая и без макияжа”, – отметила a.samira095.

“Не совсем удачный, считаю, ракурс…” – заявила olgaferkovich.

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. В группе “ВИА Гра” она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас строит сольную карьеру. В конце сентября 2019 года она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Джанабаева является супругой брата продюсера – певца Валерия Меладзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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