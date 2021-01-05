Эксперт советует менять пароли минимум раз в год

05.01.2021, 13:08, Новости дня

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По словам руководителя исследовательской группы Positive Technologies Николая Анисени, Новый год – чудесное время для смены пароля. Поэтому он советует пользователям пересмотреть все свои аккаунты и создать на них новую защиту.

Пароли, отмечает эксперт, – это самое универсальное средство защиты от взлома. В отличие от популярной ныне биометрии, сменить их можно в любой момент без каких-либо трудностей и осложнений.

Однако нельзя заводить пароль раз и на всю жизнь. Конечно же, так его легче запомнить. Но также легче и взломать или подсмотреть при каком-нибудь удобном случае. Меняйте пароли под Новый год или после него, тогда точно не забудете, что существующие комбинации символов уже устарели.