Новый фитнес-браслет OnePlus Band потеснит с рынка Xiaomi Mi Band 5

05.01.2021, 13:08, Новости дня

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Компания OnePlus выпускает на рынок новую модель фитнес-браслета под названием Band, который, по мнению экспертов, может составить достойную конкуренцию аналогичному устройству Xiaomi Mi Band 5. Дебютирует браслет в Индии.

Еще до официальной презентации авторитетные источники сообщили, что в новом браслете будет установлен AMOLED-экран с диагональю 1,1 дюйма. А цена в розничной торговле составит эквивалент 35 долларов США.

Умный браслет будет следить за пульсом хозяина, а также определять концентрацию кислорода в крови. Батарея позволит устройству работать без подзарядки до двух недель. Также разработчик предлагает отслеживать состояние организма в 13 различных режимах тренировок.