Британцы создали новую систему технического зрения SCAMP-5D

05.01.2021, 13:08, Новости дня

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Специалисты из Великобритании создали новую систему технического зрения SCAMP-5D, благодаря которой любое изображение компьютер может распознать всего за несколько секунд.

Ранее применялись системы предварительной записи изображений, после чего распознавание происходило мгновенно. Однако, если запись не сделана, процесс занимает достаточно много времени.

Чтобы сократить его, разработана система с использованием искусственного интеллекта. Используются сверхточные нейронные сети, благодаря которым минимизирована и погрешность в узнавании лиц электронной машиной. Без записи можно обрабатывать более восьми тысяч изображений в секунду. По словам экспертов, такая система особенно полезна будет при обработке видео, снятого с беспилотного летательного аппарата.