Оказывается, свежие помидоры способствуют восстановлению легких курильщиков

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05.01.2021, 13:08, Новости дня
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Самые обыкновенные помидоры способствуют восстановлению легких. Они очень полезны особенно для бывших курильщиков, утверждают американские ученые.

Согласно результатам проведенного исследования, овощи и фрукты вообще полезны для людей с легочными заболевания. Но помидоры лучше всего способствуют восстановлению данного органа. На втором месте – яблоки.

Секрет в некоторых микроэлементах, которые помогают нормализовать работу легких и очистить их от загрязнений быстрее, чем бы это происходило естественным образом, говорят ученые. Они советуют уделять больше внимания своему рациону даже тем людям, которые никогда не пробовали курить. Ведь уровень загрязнения воздуха в наше время и без табачного дыма слишком высок.



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