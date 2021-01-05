Песков назвал Путина хорошим человеком

05.01.2021, 13:06, Новости дня

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Путина хорошим человеком, который не может совершить преступления, которые ему приписывают.

Во время интервью «Соловьев Live» на канале в YouTube Песков утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина хорошим человеком: «Да», передает РИА «Новости».

На вопрос о том, может ли Путин, по его мнению, совершить преступления, в которых его обвиняют, Песков ответил: «Нет». Он также добавил, что если бы гипотетически допускал такое, то не работал бы на своем посту.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин живет на работе с маленькими пятиминутками на обычную жизнь. По его словам, он бы так не смог, это мало кто может. «Это уже смысл жизни», – подчеркнул Песков.

Сам представитель Кремля сообщил, что у него практически не существует выходных. «Если нет командировок, если нет каких-то кризисных ситуаций, тогда да, воскресенье выходной день», – рассказал он.

Что касается президента, то в целом у него все дни рабочие, «понимание дня недели и времени практически отсутствует».

При этом Песков заявил, что считает себя счастливым. По его словам, дом является крепостью. «Дом у меня такой мини-парламент, поскольку у нас много детей, у нас там свои парламентские фракции, столкновения интересов. Выполняешь роль медиатора, на тебя оказывают давление, кто-то тебе угрожает, кто-то пытается тебя подкупить, то есть у меня там вся палитра жизни», – добавил пресс-секретарь президента.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на это, это дом, который полон любви, и это счастье. «А работа она очень интересная, уникальная», – сообщил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в жизни Путина нет почти никакой завесы тайны, однако он предпочитает не раскрывать публично часть информации о своей частной жизни.