Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID

05.01.2021, 13:06, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов.

Кроме того, главы РФ и Германии поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

Ранее Меркель подтвердила заинтересованность в хороших отношениях с Россией.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ приветствует любые контакты с представителями ФРГ, поскольку отношения двух стран носят многогранный характер.