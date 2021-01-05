Ученые из Австрии назвали семь симптомов определения легкой формы COVID-19

05.01.2021, 12:56, Разное

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Австрийские ученые, которые работают в Венском медуниверситете, рассказали о классификации симптомов, свидетельствующих о легкой форме COVID-19. Они назвали семь основных критериев, по которым пациенты могут это определить.

Врачи провели сравнительное тестирование, в котором приняли участие 98 здоровых людей и 109 пациентов, у которых диагностировали легкое течение коронавирусной инфекции. В результате, исследователи описали семь основных симптомов, свидетельствующих о заболевании. Многие пациенты с легкой формой COVID-19 жаловались на лихорадку, кашель, утомляемость и озноб. Эти симптомы можно сравнить с обычным проявлением гриппа. Кроме этого, к ним могут добавиться чихание, заложенность носа, ринит и сухость в горле.

Были случаи, когда тревожила боль в мышцах и суставах, а также воспалялись слизистые оболочки. Больные легкой формой коронавируса сталкивались с тошнотой и диареей, сильной головной болью, одышкой и пневмонией. Также один из самых распространенных симптомов – потеря вкуса и обоняния. По словам специалистов, обычно он проявляется у пациентов со свежим иммунным ответом. Ученые из Австрии отметили, что описанные симптомы могут носить органоспецифический характер и отличаться у разных людей.