 

Певица MARUV изменилась до неузнаваемости из-за нового цвета волос

05.01.2021, 12:56, Разное
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Поклонники певицы MARUV привыкли к тому, что она часто экспериментирует не только со своими сценическими нарядами, но и с внешностью. Артистка показала в разделе Stories микроблога Instagram, как она изменилась до неузнаваемости из-за нового цвета волос.
MARUV решила перевоплотиться в блондинку и многим фолловерам ее перемены пришлись по вкусу. Судя по геолокации, артистка с командой находится в Турции на гастролях. Анна Корсун продемонстрировала видео с репетиции, а также показала, что в свободное время она с друзьями записывает для TikTok различные танцы.

Многие поклонники оценили прическу MARUV со светлыми кудрявыми волосами. На видео, которое она показала в Stories, артистка направилась с командой купаться в море. Все были с теплыми полотенцами из отеля и предвкушали погружение в холодную воду. По словам Анны Корсун, они хотят быть вечно молодыми, поэтому не боятся низких температур. MARUV с двумя друзьями все-таки решилась искупаться, а остальные члены команды снимали их развлечения на видео.



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