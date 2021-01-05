 

Опрос «Ромир»: Россияне назвали артистов, которым доверяют больше всего

05.01.2021, 12:56, Разное
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Независимый холдинг «Ромир» составил рейтинг доверия к популярным артистам со стороны россиян. В тройку лидеров опрошенные вывели актера Константина Хабенского, шоумена Дмитрия Нагиева и режиссера Никиту Михалкова.
2400 респондентов из городов страны, население в которых превышает 100 тысяч человек, опрашивали в конце 2020 года. Возраст россиян, которые приняли участие в опросе «Ромира», составлял от 14 лет. Их попросили назвать семь публичных личностей в РФ, которым больше всего доверяют. При этом, на первом месте следовало расположить знаменитость, степень доверия к которой выше всего. Кроме перечисленных лидеров рейтинга в списке можно было увидеть Сергея Безрукова, Чулпан Хаматову, Николая Цискаридзе, Александра Петрова, Ивана Охлобыстина, Владимира Машкова.

Следует отметить, что в рейтинге российского независимого холдинга, который проводился осенью прошлого года, тройка лидеров выглядела также. Произошли некоторые изменения, а именно, ранее на четвертом месте была Чулпан Хаматова, а теперь ее место занял Николай Цискаридзе. Следует отметить, что артист балета никогда ранее не попадал в рейтинг доверия. В десятке лидеров на этот раз оказалась актриса Мария Кожевникова.



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