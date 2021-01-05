 

“Слуга народа” лидирует в парламентском рейтинге, “Украинская стратегия Гройсмана” обогнала Радикальную партию – опрос

05.01.2021, 12:28, Новости дня
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Если бы парламентские выборы прошли в следующее воскресенье, в Верховную Раду прошли бы пять партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, опубликованные 5 января.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с партией, результаты выглядят так:

  • “Слуга народа” – 21,6%;
  • “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 17,4%;
  • “Европейская солидарность” пятого президента Петра Порошенко – 14,5%;
  • “Батьківщина” нардепа Юлии Тимошенко – 10,9%;
  • “Украинская стратегия Гройсмана” бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана– 5,7%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко – 5,6%.

Другие политсилы не набирают необходимые 5% голосов.

Опрос проводился 2–4 января по всей Украине, кроме временно оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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