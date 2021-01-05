64-летний Шифрин показал тренировку в зале

05.01.2021, 12:28, Новости дня

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64-летний российский артист Ефим Шифрин 4 января разместил в сети короткое видео, на котором запечатлен во время выполнения упражнений в тренажерном зале.

“Первая тренировка в 2021 году”, – подписал он ролик.

Шифрин – советский и российский актер, режиссер и ведущий. Он родился в 1956 году в Магаданской области. Личную жизнь он не афиширует. Известно, что Шифрин не был женат и у него нет детей.