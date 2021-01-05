Администрация Байдена готова договориться с Москвой о ядерном оружии и наказать ее за кибератаки – Салливан

05.01.2021, 12:28, Новости дня

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Новая администрация США хочет быстро продвинуться вперед в переговорах с Москвой по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и заставить российское руководство заплатить за кибератаку на правительственные сайты США. Об этом сказал в интервью CNN будущий советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

“Я уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие”, – сказал Салливан.

Он отметил, что срок действия договора истекает чуть больше чем через две недели с момента начала работы новой администрации и вопросом его продления нужно будет заняться незамедлительно.

Салливан заявил, что за крупнейшей атакой на компьютерные сети 250 правительственных учреждений США стоит, скорее всего, Россия. Одной из первых задач после прихода к власти Байдена 20 января будет выяснение цели атаки и нанесенного ею ущерба, заверил он.

Байден намерен заставить виновников заплатить значительную цену за эти атаки и усилить меры по кибербезопасности, заключил будущий советник.

“Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите”, – пообещал Салливан.

Договор СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов США и РФ до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Последний раз консультации между РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли в Вене 22 июня. На встрече также обсуждался вопрос продления СНВ-3.

Посольство России в США напомнило в Facebook 23 декабря прошлого года, что срок действия договора СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года.

Байден после вступления в должность в январе 2021 года вместе со своими советниками рассмотрит несколько вариантов ответа на предполагаемое участие России в кибератаке на американские федеральные структуры. Вашингтон намерен предпринять действия, которые обернутся для Москвы серьезными экономическими, финансовыми и технологическими потерями, говорил собеседник агентства Reuters. В тоже время США намерены действовать так, чтобы избежать эскалации конфликта между странами.

В число таких компаний может войти алюминиевый гигант Rusal, санкции против которого США сняли в 2019 году, уточнил эксперт по кибербезопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис. Еще эффективнее по России ударит отключение от системы международных банковских переводов SWIFT, сказал эксперт.

The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds.

13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 14 декабря сообщил о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной хакерской атаки на ряд правительственных учреждений США.

По информации СНБО, атака в США похожа на атаку Ransom: Win32/Petya, которую зафиксировали в Украине в 2017 году. В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.