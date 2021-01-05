 

Ученые назвали монотеизм явлением современного мира

05.01.2021, 12:16, Новости дня
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Вера в единого Бога появилась у человечества не сразу, говорят ученые. Переход от язычничества, предполагающего молитвы многим богам, занимал минимум несколько столетий.

Первым известным монотеистом считается египетский фараон Эхнатон, живший в XIV веке до нашей эры и почитавший только бога солнца Атона. Однако и ему не удалось обратить в свою веру всех египтян сразу. Процесс продолжался несколько столетий.

После длительного перерыва появился монотеиситический иудаизм, а затем уж христианство и ислам. На самом деле, чем более развитой была цивилизация, тем быстрее она принимала единого Бога вместо множества. Во всех случаях переход был длительным и занимал жизнь, как минимум, нескольких поколений.



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