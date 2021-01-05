 

Австралийские ученые советуют не верить результатам проплаченных исследований

05.01.2021, 12:16, Новости дня
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Ученые из Австралии советуют не очень-то доверять рекламе, ссылающейся на исследования о пользе тех или иных пищевых продуктов. Как правило, такие исследования проводятся, однако почти всегда у них появляется спонсор, который требует определенного результата.

Разумеется, деньги платят те же самые компании, которые производят рекламируемые продукты. В результате задачи ставятся таким образом, чтобы исследователи не обнаружили никаких вредных компонентов, а наоборот, получили возможность сказать о пользе употребления своего продукта.

Как утверждают специалисты из Университета Дикина, почти во всех случаях, если провести полноценное независимое исследование, результаты окажутся либо противоположными, либо не такими радужными, как об этом говорят в рекламе.  



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