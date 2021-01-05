В Новосибирске обезглавили мужчину

05.01.2021, 12:14, Новости дня

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В одной из квартир в новосибирском Академгородке обнаружили обезглавленным 48-летнего мужчину, возбуждено уголовное дело.

«Третьего января в квартире дома по улице Иванова в Советском районе было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент все участники конфликта задержаны, с ними проводятся следственные действия», – сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова, передает РИА «Новости».

В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона пояснил, что с мужчиной жестоко расправились его приятели – мужчина и женщина, с которыми он распивал спиртные напитки. По словам собеседника агентства, голову мужчины нашли в пакете под окном его квартиры. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Напомним, французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. В ноябре во Франции мужчину осудили за угрозу обезглавить преподавателя «как Самюэля Пати».