США призвали Иран освободить южнокорейский танкер

05.01.2021, 12:14, Новости дня

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США считают, что задержание Ираном южнокорейского танкера является попыткой давления на международное сообщество с целью «смягчения санкций», сообщил представитель Госдепартамента США.

«Иран продолжает угрожать праву на судоходство и свободам в Персидском заливе в рамках попыток заставить международное сообщество смягчить санкционное давление. Мы присоединяемся к призыву Республики Корея к Ирану немедленно освободить танкер», – приводит агентство Reuters слова сотрудника ведомства.

Между тем министерство иностранных дел Сеула вызвало посла Ирана в Южной Корее для встречи и призвало к освобождению танкера под южнокорейским флагом и его экипажа из 20 человек.

Как сообщило агентство Fars, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi за неоднократное нарушение протоколов о защите и сохранении морской среды и природных ресурсов. Агентство отмечает, что в экипаж судна входили граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы, передает ТАСС.

Hankuk Chemi, перевозивший 7 200 тонн нефтепродуктов, следовал из саудовского порта Аль-Джубайль в Мумбаи. В КСИР подчеркнули, что судно неоднократно с момента выхода из Аль-Джубайля нарушало санитарные нормы. Сейчас танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас, как отмечает агентство, им будут заниматься иранские правоохранительные органы.

Во вторник официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо.