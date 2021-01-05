 

Инфекционист спрогнозировал, каким COVID-19 станет в будущем

05.01.2021, 12:04, Разное
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Инфекционист Николай Малышев в рамках интервью спрогнозировал, каким в будущем станет COVID-19. Профессор предполагает более легкое течение коронавируса.
Прогноз специалиста базируется на опыте распространения гриппа. Изначально пациенты переносили эту болезнь тяжело, но потом недуг стал приравниваться к респираторому заболеванию. Для уменьшения количества инфицированных COVID-19 нужно привить как можно большее количество людей. Однако сам коронавирус уже никуда не исчезнет, он останется с человечеством навсегда, пишет портал «РИА Новости».

В мире, по данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных COVID-19 уже превысило отметку в 85 миллионов человек. От инфекционного заболевания скончались 1,841 миллиона пациентов. Победить болезнь уже смогли свыше 47 миллионов человек.



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