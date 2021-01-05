 

Instagram начал тестировать новый вид «Историй»

05.01.2021, 12:04, Разное
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Социальная сеть Instagram начала тестировать новый раздел «Истории». Переработанный дизайн должен упростить пользователям просмотр временных публикаций в веб-версии на ПК.
Обновленные «Истории» в социальной сети Instagram станут отображаться в виде «карусели», а не одной публикации на целую страницу. Что касается навигации, то она будет прежней. В частности, у пользователей останется возможность вручную пролистывать «Истории» людей, на которых они подписаны. Если никакие действия предприниматься не будут, то переключение станет осуществляться в автоматическом режиме.

Пока не сообщается, насколько широким является охват распространения обновленного дизайна «Историй». Кроме того, отсутствует информация по поводу того, когда новшества в социальной сети приобретут стабильный характер. Процесс тестирование был запущен в прошлом месяце с участием небольшой группы юзеров.



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