Ученые рассказали, какая должна быть продолжительность здорового сна

05.01.2021, 12:04, Разное

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Ученые из Нового Орлеана, которые работают в Тулейнском университете, рассказали, какая должна быть продолжительность здорового сна. После проведения соответствующего исследования стало известно, полноценный отдых способен снизить риск возникновения сердечной недостаточности.

По словам ученых, здоровый сон должен длиться семь-восемь часов, не меньше. К своему эксперименту они привлекли людей, страдающих от сердечной недостаточности и имеющих проблемы со сном. Часть добровольцев призналась, что их часто мучает бессонница. Другие участники исследования вынуждены были просыпаться от храпа, а еще одни – спали очень мало.

Эксперты пришли к выводам, что у сна есть пять стадий, которые за ночь проходит человек. Несмотря на цикличность, для хорошего самочувствия на следующий день нужно спать определенное количество часов. Как отметили ученые, максимально полезное время отдыха – с 22 часов вечера до 6 часов утра. При этом, возможна корректировка с учетом того, к какому типу принадлежит человек: «сова» или «жаворонок».