Что осталось от предыдущих цивилизаций на Земле?

05.01.2021, 12:05, Разное

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Если посмотреть на результаты последних археологических раскопок, то складывается ощущение, что десятки тысяч лет назад наши предки только и бегали за мамонтами да бизонами, ища себе пропитание. Жили в пещерах, носили шкуры и делали росписи на стенах. Пожалуй, это все, что мы знаем. Ближе к нашему времени мы можем любоваться живописными строениями и прочими остатками прежних цивилизаций. Да и особо не верится, что прошлые цивилизации только и занимались тем, что обрабатывали камни, да воевали друг с другом.

И вот только глядя на наш текущий уровень развития, невольно возникает интересная мысль. Сейчас мы находимся на том уровне, когда всю информацию (тексты, аудио, видео) можно хранить на электронных носителях.

Представьте, пройдет еще какая-нибудь добрая сотня лет и книги с картинами уйдут в небытие. Вся информация будет храниться централизованно в банках данных. Вроде удобно, почти никаких затрат. Но действительно ли это так?

Но представьте на минутку, произойдет, не дай Бог конечно, какой-нибудь планетарный катаклизм. Хранилище и энергоисточники, их питающие, будут разрушены. Информацию будет невозможно восстановить. А к тому времени человек многое отдаст на управление искусственному интеллекту (тенденция уже прослеживается сейчас), поэтому человек как носитель знаний будет явлением редким. Останется человек один на один с грудой электроники, без книг, картин, фотографий, и, в общем, даже без знаний.

История о прошлом будет передаваться из уст в уста, приукрашаться и тем самым превращаться в сказки, которые дойдут до следующего поколения людей. Как, вероятно, дошли до нас.

Вот тут невольно задумаешься: а не повторяется ли история в отношении нашей цивилизации?