Мнение: Имеет ли собака моральное право питаться лучше человека?

05.01.2021, 11:54, Разное

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Хозяйка крупного мохнатого животного, которое я дальше по тексту буду называть собакой, выложила в тикток милое видео с описанием рациона своего питомца. Если коротко, собака ест около 50 килограмм мяса в месяц: 23 кило говядины, 10 кило курицы, 8 кило чьей-то печени и 8 кило индейки. Всё это полируется овощами и, в холодную погоду, крупой. Видео весёлое, потратьте две минуты на просмотр непременно:

https://www.tiktok.com/@i_love_leonberger/video/6906488138265513218

Рацион Мони вызвал резкое возмущение одной пенсионерки. Вот видеоответ с её эмоциональной репликой в адрес хозяйки собаки (промотать на 0:30).

https://www.yapfiles.ru/show/2489077/bd1226024ad318bb83832a94a6bbe77e.mp4.html

Дорогая девушка, что я вам могу сказать с вашей Моней. Вот мой холодильник пенсионерки, где совершенно всё пусто. Ты бессовестная, и это больше не показывай никому, потому что это кощунство. Я отработала 50 лет, пенсия у меня 18 тысяч рублей. Какая Моня?!

И действительно — эти 50 килограмм мяса обойдутся на рынке примерно в 5 тысяч рублей.



https://gastronomia1.ru/

При этом, сами понимаете, суповой набор стоит так дёшево не просто так, качество у него соответствующее. Если же заменить суповой набор на 23 килограмма фарша, придётся потратить уже около 12 тысяч рублей. В компромиссные 9 тысяч рублей можно уложиться, если вместо курицы и говядины купить, например, 33 килограмма люля-кебаба (курица + говядина). Мясной рацион на месяц в этом случае будет выглядеть так:



https://melnitsa.tm

Девять тысяч — почти половина пенсии. А ведь есть ещё и овощи, которые тоже чего-то стоят!

Впрочем, лично я два килограмма мяса за день съем разве что под дулом пистолета — это слишком большая для меня доза. Если же я буду питаться как эта собака каждый день, то скоро мне придётся переехать в Соединённые Штаты, где дверные проёмы рассчитаны под потребителей подобных рационов.

Сами хозяева собаки признают в комментариях, что Моня обходится им недёшево, и что сами они питаются хуже, чем их собака.

Как полагаете, имеет ли собака моральное право съедать больше, чем человек? С одной стороны, времена дефицита прошли: если раньше можно было возмущаться тем, что охотничьи собаки Брежнева едят мясо чаще, чем советские рабочие, то теперь мясо лежит в любом магазине и, спасибо Бараку Обаме с его санкциями, стоит вполне доступных денег.

С другой стороны, мясо бывает разным. Здоровый рацион из простых качественных продуктов обходится сейчас в России примерно в 5 тысяч рублей в месяц — при условии, что излишеств в меню не будет, и что кто-то в семье возьмёт на себя труд стоять у плиты. Далеко не каждый житель России может себе позволить уделять много времени готовке, многим приходится идти на компромиссы.

Что касается пенсии, опять-таки, она должна быть гораздо больше: полагаю, спорить тут не о чем. К сожалению, ни Советский Союз, ни ельцинская Россия ничего на будущее не откладывали — всё, что нынешние пенсионеры отдавали государству до 2000 года, немедленно тратилось на разные государственные нужды. В нулевые годы ситуацию попытались изменить, создав систему накопительных пенсий, однако наша пенсионная система начала с такого гигантского минуса, что все попытки к настоящему времени провалились. Проще говоря, практически никаких накоплений на государственных счетах у нынешних пенсионеров не было и нет: пенсионеры получают деньги частично из зарплат тех, кто сейчас работает вбелую, а частично из доходов от продажи и переработки нефти.

PS. Пользуясь случаем укоризненно гляжу в бесстыжие глаза блогерам и журналистам, — особенно журналистам, — которые жадничают ставить ссылки на источники. Если тикток Мони я с большим трудом, но всё же нашёл, то аккаунт пенсионерки я найти не смог, пришлось давать ссылку на изувеченную копию её видео.

PPS. Намордник владельцы собаки не надевают на неё принципиально. Утверждают, что имеют право, так как леонбергер не входит в список опасных пород.

P3S. Сейчас кто-нибудь снова начнёт рассказывать сказки про мясное изобилие в СССР. Вот фрагмент из воспоминаний Владимира Шварца, советского «менеджера среднего звена», который руководил производством резины в Оренбурге:

http://samlib.ru/n/nikolaj_b_d/nnikolaj_b_dschwarz.shtml

…устраивали себе командировки, ехали в Москву, чтобы привезти к Новому году хорошую закуску и прочее-прочее, потому что в Волгограде, как и Волжском, в конце 60-х – начале 70-х в магазинах уже жрать было нечего, магазины были пустые. То есть приходишь в магазин – пустые абсолютно прилавки-холодильники, разве что мышь бегает. Если ты видишь, что стоит огромная очередь, значит в магазине что-то появилось, “что-то дают”, тогда говорили.

…я из Москвы вёз индейку – целую индейку замороженную – я из Москвы вёз сотню яиц, но это не на Новый год, а вообще дома кушать. Да, покупал сотню яиц вот в этих упаковках, в этих решётках, вёз с собой яйца, мясо, масло, сыр – что ещё? Сигареты, туалетную бумагу, зубную пасту… Мыло, правда, было, мыло не надо было везти. А вот всё остальное… Я уж не говорю об одежде. Одежду мы покупали, когда оказывались в Москве, у нас в магазинах её не было. То есть было, но совершенно неудобоваримое…

В Волгограде ввели уже талоны, а в Волжском талонов не было, но и жрать было нечего. На рынке, на базаре было всё, но никакой зарплаты не хватило бы на покупки. Если мясо государственное стоило два рубля за килограмм, то в коммерческом магазине – открыли тогда коммерческие магазины – это же мясо стало стоить семь рублей, а на рынке – двадцать рублей…

Единственное, что там было дешёвое во время сезона – это овощи, помидоры, огурцы, ягоды, вишня там, абрикосы, яблоки – там всё это росло великолепно, мы там закупали вёдрами и делали компоты на всю зиму, абрикосовые компоты. Изумительные совершенно абрикосовые компоты и вишнёвые компоты в трёхлитровых банках. У нас было заставлено всё в квартире этими банками… Лук там закупали на всю зиму – у нас висели связки лука в старых капроновых чулках.

Помидоры великолепные волгоградские стоили дёшево. Но это всё на базаре, и только летом вот – июль, август, сентябрь – арбузы появлялись. Когда мы в Волжский приехали, там даже раков живых можно было купить. Я как сейчас помню – рубль восемьдесят за килограмм раков. К нам как-то приехали родители, и в магазине оказались раки. Я купил там целую сумку живых раков, привёз домой, мы их в ванну выгрузили – они живые были – их потом сварили, и с удовольствием, значит, пивка принесли, купили – пиво было…

Вот так вот жила страна, это первый город-герой Волгоград, между прочим, Сталинград. С моей точки зрения, конечно, город нужно было переименовать в его старое название – Царицын, а битва-то всё равно Сталинградская, как ни крути, и вот в моей голове битва Сталинградская не ассоциируется со Сталиным, нет. Это самостоятельное название – Сталинградская битва.

Приходилось ездить в Москву, чтобы привезти апельсины, везли из Москвы лимоны – ну, короче говоря, всё, даже чёрный хлеб. Потому что в Волгограде и Волжском только белый хлеб был. С белым хлебом и с водкой не было. С водкой появились ограничения только когда решали проблему борьбы с алкоголизмом.

Дело доходило до того, что зарплату нечем было платить – торговли-то нету никакой! Вот в городе Волжском задерживают зарплату, потому что в банке нет денег. А денег нет, потому что торговли нет – откуда могут быть деньги-то? Только из торговли. Из бюджета города. А бюджет – что там? Он на другие нужды запланирован. Тогда наше партийное начальство давало команду выбросить водку. Сразу же выстраивались очереди, водку эту расхватывали – появлялись деньги. Глядишь, через неделю тебе зарплату выдадут.