Оксанка-ларёчница – Личное мнение

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05.01.2021, 11:52, Разное
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Железное правило: люди не меняются. Шаг влево, шаг вправо, но суть всегда остаётся прежней, кто бы вам что ни говорил.

Что вы можете сказать о женщине, которая, по собственным же признаниям, в прошлом работала в магазине у мамы, 25 лет не общается с родным отцом, была на грани отчисления в 9 классе, как-то заперла в туалете брата и забыла об этом, а теперь всё никак не может поверить, что у неё четверо детей?

Правильно угадали: это Оксана Самойлова. Точно так же торгует и не думает, что творит.

Ну, а муж? Как завлечь рэпера в кровать, если даже верить не тёмным слухам, а только — самой Оксане?

С большой, как мне показалось, гордостью Оксана рассказала, как привлекла мужа хитростью.

Заказывала еду в ресторане, пачкала кастрюли, делала вид, что прекрасно готовит. Свинота, свинота, орёт Джиган своё любимое словечко. Однако, едой заманили в постель его.

Я повторю: люди не меняются. Всё укладывается в концепцию ларька на рынке — не обманешь, не проживёшь.

Если тебя отчисляют из 9-го класса, умной ты никогда не станешь. Если работаешь в сфере торговли, то так тебя и будет тянуть что-нибудь и кому-нибудь впарить. Брата заперла в туалете и забыла? Так это — лёгкость характера, когда не помнишь ни свою, ни чужую подлость — с мужем-то Оксанка так и не развелась.

Или вы верите, что люди меняются, а гражданка Самойлова — исключение?

Источник: Лена Миро



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