 

Разведенную Лолиту засняли во время нежностей с мужчиной на пляже

05.01.2021, 11:38, Разное
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В последнее много писали и говорили, что-де у Лолиты появился новый ухажер – солидный, основательный, обеспеченный. Правда, знаменитой артистке все это время удавалось скрывать его от любопытных глаз. Но, как известно, шила в мешке не утаишь…

Постояльцы одного из самых дорогих и престижных отелей в Дубае, где сегодня отдыхает Лолита, заметили ее в холле, а потом и на пляже. Да не одну, а в компании крепкого симпатичного господина.

На пляже они о чем-то шептались, держались за руки, обнимались, не стесняясь посторонних. Даже со стороны было ясно, что певица счастлива. И что проявление такой нежности – не простая дружба.

Лолита и ее кавалер что-то рассматривали в телефоне, смеялись… И не обращали внимания на окружающих. Пара не скрывается, хотя не привлекает к себе нарочитого внимания. В конце концов, артисты – тоже люди. И имеют право на личную жизнь.

Кто этот видный красавец рядом с Лолитой, насколько у них все серьезно, как давно они вместе – пока эти, интересующие публику, вопросы, остаются без ответов. Но кто-то из гостей отеля предположил, что этот новый избранник певицы – иностранец, поскольку на русском говорит с заметным акцентом.

Эти красноречивые снимки понятнее всяких слов. Говорят, с кем встретишь новый год, с тем его и проведешь. Вероятно, для Лолиты 2021-й будет наполнен радостью, любовью и нежностью. Она достойна.



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