“Поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой”. Галкин показал нежное видео

05.01.2021, 11:36, Новости дня

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Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram видео с участием своего семилетнего сына Гарри. Мальчик смотрит по телевизору клип своей мамы, певицы Аллы Пугачевой, на песню “Мне нравится”.

“Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой”, – написал Максим Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Биологическая мать Гарри – Пугачева, но вынашивала его, как и его сестру Лизу, суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.