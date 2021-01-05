В Донецкой области без воды осталось несколько населенных пунктов
05.01.2021, 11:36,
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В Донецкой области пять населенных пунктов остались без водоснабжения из-за прорыва на водопроводе 4 января. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 5 января.
В результате прорыва на водопроводе Горловка – Торецк без водоснабжения остались Торецк, Железное, Северное, Южное и частично поселок Щербиновка.
Всего без воды осталось около 38 тыс. жителей региона. Для обеспечения работы котельных создали запас воды.
Бригады коммунального предприятия “Компания “Вода Донбасса” продолжают восстанавливать водоснабжение, говорится в сообщении.
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