Инвесторы в “зеленую” энергетику заявили, что НКРЭКУ может продлить долговой кризис в отрасли

05.01.2021, 11:36, Новости дня

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Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины требуют от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и других органов власти не затягивать процесс выполнения обязательств по выплате долгов за “зеленую” электроэнергию после получения специальных кредитных средств госкомпанией “Укрэнерго”.

Об этом идет речь в письме Украинской ветроэнергетической ассоциации и Европейско-украинского энергетического агентства в адрес Офиса президента, Кабинета Министров Украины, а также НКРЭКУ. Письмо было опубликовано 4 января на сайте Европейско-украинского энергетического агентства.

В письме указывается, что правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании “Укрэнерго” на сумму 11,3 млрд грн, чтобы привлечь кредиты от трех государственных банков для выплаты долгов перед госпредприятием “Гарантированный покупатель”, а эта компания должна была рассчитаться с производителями “зеленой” энергии.

“Мы предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% “старого” долга (9 млрд грн), до конца 2020 года”, – добавляют члены ассоциации.

Они подчеркивают, что 31 декабря 2020 года НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП “Гарантированный покупатель” использовать перечисленные от “Укрэнерго” деньги для погашения “старого” долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. Это стало для инвесторов неприятным сюрпризом, подчеркивается в документе.

“Как мы понимаем, НКРЭКУ снова рассмотрит этот пункт 6 января 2021 года. Одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения “старого” долга ГП “Гарантированный покупатель” перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной неспособности КМУ и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному вами в июне 2020 года”, – заявляют представители инвесторов.

Они отмечают, что из-за этого рассматривают возможность официального обращения в Центр разрешения споров и ведения переговоров Секретариата Энергетического сообщества в связи с очевидным нарушением государством меморандума о взаимопонимании.

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение “зеленых” тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за “небалансы” для производителей “чистой” электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную “зеленую” электроэнергию, начиная с августа 2020 года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед “зеленой” генерацией долгов, писала “Энергореформа”.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению “зеленых” тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на “зеленую” энергетику, отмечало агентство “РБК-Украина”.

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП “Гарантированный покупатель”, чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную “зеленую” электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату “зеленой” электроэнергии, как того требует законодательство.

6 октября прошлого года ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями “зеленой” электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал “Укррудпром”.

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП “НАЭК “Энергоатом” и ЗАО “Укргидроэнерго”, и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.