 

Электронный больничный, кабинет пациента, план лечения. Степанов анонсировал более 30 электронных медицинских проектов в 2021 году

05.01.2021, 11:36, Новости дня
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В 2021 году в Украине планируют запустить ряд электронных медицинских сервисов. Об этом на брифинге 5 января сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Наши планы на этот год достаточно амбициозны. В первую очередь, Минздрав совместно с Минцифры и другими партнерами будем продолжать развивать и расширять функциональность электронной системы здравоохранения. Мы разработали дорожную карту, согласно которой на этот год запланировано более 30 цифровых проектов, которые мы хотим реализовать в 2021 году”, – сказал министр.

Среди таких сервисов Степанов назвал электронный кабинет пациента с интеграцией в приложение “Дія”, электронные больничные, план лечения, электронные рецепты и другое.

28 декабря Кабмин Украины утвердил концепцию развития электронного здравоохранения до 2025 года.

В Украине действует электронная система здравоохранения eHealth – украинская информационно-телекоммуникационная система, которая обеспечивает автоматизацию учета медицинских услуг и управление медицинской информацией в электронном виде. Система внедряется в рамках медицинской реформы и на первом этапе охватывает первичное звено медицины. Функционирование eHealth обеспечивает Национальная служба здоровья.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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