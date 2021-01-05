Мнение: Британский локдаун

05.01.2021, 11:32, Разное

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Британский премьер Джонсон объявил о новом, третьем, локдауне в Великобритании. Причина прежняя – система здравоохранения не справляется с потоком заболевших.

Говоря откровенно, это, конечно, не причина, а повод. Удобное объяснение. Англия, которая в 40 годы прошла через самую настоящую войну, причем на своей территории, (немецкие бомбардировки с успехом заменили наземные боевые действия), безусловно, обладает опытом разворачивания экстренных медицинских служб, достаточных для приема огромного числа пострадавших и заболевших. Но – британское здравоохранение продолжает существовать в условиях "мирного времени". Что само по себе говорит: британское правительство не собирается бороться с коронавирусом на деле, предпочитая имитировать эту борьбу.

Причиной может быть одно из двух: власть прекрасно понимает, что коронавирус не является смертельным риском, а потому просто нет смысла проводить мобилизационные мероприятия. Вторая причина – британская власть под вывеской карантинных мероприятий решает совершенно другую задачу – ускоренное перетаскивание Великобритании в новый порядок, который очевидно создается на руинах нынешнего. Раз так – то логика требует именно ускоренных мероприятий, чтобы успеть пройти критический период перехода в максимально быстрые сроки и занять как можно более высокое место в будущей мировой иерархии.

Англия уже проходила через подобный период слома прежнего традиционного уклада и переход в капитализм, и справилась одной из первых. Что позволило ей занять ведущее место в тогдашнем новом мировом порядке. Сейчас – повторение истории, но на более высоком уровне.

Череда локдаунов – это череда кризисов, которые помогают именно в ускоренном порядке проходить через демонтаж существующего порядка и выстраивание на его месте нового. Все, как всегда – чтобы построить что-то новое, нужно сломать что-то старое. Вот его и ломают. Брекзит – условие, которое помогает Великобритании, не оглядываясь на европейцев, решать свои проблемы самостоятельно.