 

Растворенный в воде CO₂ способствует увеличению количества рыбы в океане

05.01.2021, 11:24, Новости дня
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К неожиданному выводу пришли австралийские ученые. По их мнению, с увеличением концентрации CO₂ в воде растет и способность рыбы к размножению. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных в Аделаидском университете.

Рыба при закислении океана сможет производить больше икры. А это значит, что станет больше и самой рыбы, утверждают исследователи.

Это один из тех немногих случаев, когда эмиссия парниковых газов способна на что-то благотворно повлиять. Ведь значительная часть углекислого газа растворяется в воде после соприкосновения с атмосферой, в которую его выбрасывает человечество. Напомним, что треть CO₂ из воздуха поглощают именно моря и океаны.



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