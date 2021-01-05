Через два десятилетия 12 млн квадратных километров суши будет затоплено

05.01.2021, 11:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Если процесс глобального потепления будет продолжаться теми же темпами, то к 2040 году под водой окажется еще около 12 миллионов квадратных километров суши. Об этом сообщили испанские ученые из Геологического института.

Также большой проблемой для человечества станет проседание почвы, которое будет наблюдаться не только в прибрежных районах, но и посреди континентов. Здесь свою роль сыграет добыча полезных ископаемых, особенно нефти и газа, говорят специалисты.

Больше других пострадают Азия, Африка и Южная Америка. Как изменится рельеф земной суши, можно увидеть на карте будущего, опубликованной в журнале Science. Кстати, в районах, которые затопит морская вода, ныне проживает около 1,2 млрд человек.