В Госдуме предложили ограничить применение реагентов зимой

05.01.2021, 11:22, Новости дня

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев сообщил, что выступает за ограничение и регламентирование использования зимой реагентов, которые вредят окружающей среде, советующая инициатива рассматривается в Госдуме.

«Мы хотим ограничить и регламентировать применение химических соединений, которые бы, на наш взгляд, не воздействовали угнетающе на городскую среду», – цитирует РИА «Новости» Валуева. Он добавил, что применение реагентов не может обходиться без последствий для природных комплексов, ведь реагенты используются не только на городских территориях, но и на участках федеральных и региональных трасс.

Валуев также считает, что Москва ежегодно закупает слишком много реагентов. «Никто не может просчитать погоду, а использовать-то реагенты надо. И идет условный дворник и мощными горстями это разбрасывает», – отметил он, добавив, что последствия такого использования реагентов можно наблюдать не только на собственной обуви, но и на домашних питомцах, что «гораздо более печально».

По словам Валуева, инициатива уже неоднократно обсуждалась на заседаниях рабочей группы. «У нас получается два лагеря: защитники реагентов и те, кто выступают за то, чтобы их применение, и, самое главное, их количество, было более регламентировано», – добавил он. Депутат выразил надежду, что соответствующие изменения в законодательство будут внесены.

В свою очередь депутат Мосгордумы, член комиссии по экологической политике Александр Семенников считает, что нет необходимости запрещать применение всех реагентов на улицах Москвы.

«Регулирование этого вопроса имеется на сегодняшний день, но говорить о тотальном запрете химических средств, даже разрешенных, сертифицированных, неправильно … Контролировать этот вопрос, безусловно, надо. Надо добиваться, чтобы организации, осуществляющие уборку улиц, использовали только безвредные, современные средства», – сообщил Семенников.

Вместе с тем он добавил, что все требования к реагентам прописаны также в СанПиНе и необходимо требования к подобным компонентам повышать.

Также Семенников напомнил, что эта тема присутствует в повестке Мосгордумы на протяжении последних десяти лет, с момента появления этих реагентов. Проведено бессчетное количество круглых столов.

«Что касается органов исполнительной власти, сферы комплекса городского хозяйства, они заявляют, что не используют ни одного реагента, который не имел бы допуска для использования в большом городе, все сертификаты соответствия от Роспотребнадзора и других контролирующих организаций имеются. На одном из круглых столов чиновник чуть ли не отпил это средство (реагент – прим. ВЗГЛЯД), доказывая, что оно безопасно», – добавил депутат.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что экстремально низкие температуры фиксируются на азиатской части РФ в течение полумесяца, последний раз подобное явление наблюдалось в январе 2006 года.