 

Кабмин РФ сохранил размер максимального пособия по безработице на 2021 год

05.01.2021, 11:22, Новости дня
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Правительство РФ сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год в размере 12 тыс. 130 рублей, сообщила пресс-служба кабмина.

«В новом году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максимальное пособие останется в размере 12 тыс. 130 рублей, минимальное ––1 тыс. 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Напомним, по данным Росстата, реальные зарплаты (за вычетом инфляции) в РФ выросли в октябре 2020 года на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,2% в сентябре.



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